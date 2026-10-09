法国高中生打算继续为改善学习条件而抗议，并呼吁在周二掀起新一轮示威活动。与此同时，法国当局表示，自9月底以来持续的运动已出现“明显减弱”。France 24对此进行了报道。

学生的诉求

数以万计的学生，主要年龄在15岁至18岁之间，走上法国各地街头，并封锁了高中的入口。他们抱怨教师短缺、课程表负担过重、教室年久失修，以及建筑未能适应气温升高。

法国司法部表示，自示威活动开始以来，已有超过6,800人被拘留，其中86%为未成年人。据政府消息人士估计，抗议期间造成的损失至少为3,000万欧元。上周五，约800所学校因这些行动关闭。

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联合国和警方的反应

联合国人权办公室表示，其正关切地关注与学生抗议和封锁高中有关的事件，其中一些已演变为暴力事件。该办公室代表沙比亚·曼图呼吁各方保持行动的和平性质。

尽管大多数示威活动是和平的，但一些抗议者点燃篝火并毁坏公交车站。警方使用了催泪瓦斯、警棍和特殊的blast ball手榴弹。人权活动人士和学生指责执法人员过度使用武力。警方已就可能的违规行为展开18项内部调查。

政府措施

周一，一名15岁的抗议参与者在警方使用震爆弹后失去一只手，政府随后暂停使用这种武器。教育部长爱德华·热弗雷宣布，未来几天将向受影响最严重的114所高中派遣约3,000名教师，以替代缺勤人员。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼承诺将在10月底前提出应对危机的方案。

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