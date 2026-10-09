В Йемене правительственные силы заявили, что в течение предыдущих 24 часов нанесли более 2750 ударов по позициям хуситов в рамках операции «Рассвет Йемена». По предварительной оценке военных, в результате этих действий было нейтрализовано более 1400 бойцов-хуситов, сообщает Anadolu Agency.

Заявление военного представителя

Представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Маджед Абдулла аль-Надиб заявил в социальной сети X, что удары были направлены по позициям хуситов на нескольких фронтах. По его словам, целями были укрепления, оборонительные позиции, передовые посты наблюдения и разведки, артиллерийские позиции, склады оружия и боеприпасов, логистические объекты и военные подкрепления.

Аль-Надиб также утверждает, что операции были направлены на важные военные объекты в глубине территорий, контролируемых хуситами. Он заявил, что более 250 военных транспортных средств, боевых активов и единиц оборудования были уничтожены или повреждены, а удары ослабили способность хуситов маневрировать, снабжать свои силы и поддерживать боевые действия.

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Заявленные цели операции

По словам представителя, правительственные сухопутные силы прорвали оборонительные рубежи и укрепления хуситов, вернули стратегически важные позиции и закрепили территориальные приобретения. Он добавил, что наступление продолжается в соответствии с оперативными планами.

Председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции в понедельник. По его словам, ее целью является возвращение столицы Саны, восстановление государственных институтов и прекращение контроля хуситов. Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, когда хуситы захватили Сану; в марте 2015 года коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в поддержку международно признанного правительства.

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