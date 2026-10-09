Урядові сили Ємену заявили про понад 1400 нейтралізованих бійців-хуситів — Anadolu Agency

У Ємені урядові сили заявили, що протягом попередніх 24 годин завдали понад 2750 ударів по позиціях хуситів у межах операції «Світанок Ємену». За попередньою оцінкою військових, унаслідок цих дій було нейтралізовано понад 1400 бійців-хуситів, повідомляє Anadolu Agency.

Заява військового речника

Речник Збройних сил Ємену бригадний генерал Маджед Абдулла аль-Надіб заявив у соцмережі X, що удари були спрямовані по позиціях хуситів на кількох фронтах. За його словами, цілями були укріплення, оборонні позиції, передові пости спостереження та розвідки, артилерійські позиції, склади зброї й боєприпасів, логістичні об’єкти та військові підкріплення.

Аль-Надіб також стверджує, що операції були спрямовані на важливі військові об’єкти в глибині територій, контрольованих хуситами. Він заявив, що понад 250 військових транспортних засобів, бойових активів та одиниць обладнання було знищено або пошкоджено, а удари послабили здатність хуситів маневрувати, забезпечувати свої сили та підтримувати бойові дії.

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Заявлені цілі операції

За словами речника, урядові сухопутні сили прорвали оборонні рубежі й укріплення хуситів, повернули стратегічно важливі позиції та закріпили територіальні здобутки. Він додав, що наступ триває відповідно до оперативних планів.

Голова Президентської керівної ради Ємену Рашад аль-Алімі оголосив про початок операції в понеділок. За його словами, її метою є повернення столиці Сани, відновлення державних інституцій і припинення контролю хуситів. Конфлікт у Ємені триває з вересня 2014 року, коли хусити захопили Сану; у березні 2015 року коаліція на чолі із Саудівською Аравією втрутилася на підтримку міжнародно визнаного уряду.

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