W Jemenie siły rządowe oświadczyły, że w ciągu poprzednich 24 godzin przeprowadziły ponad 2750 uderzeń na pozycje Huti w ramach operacji „Świt Jemenu”. Według wstępnej oceny wojskowych w wyniku tych działań zneutralizowano ponad 1400 bojowników Huti, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie rzecznika wojskowego

Rzecznik Sił Zbrojnych Jemenu, generał brygady Madżed Abdullah al-Nadib, oświadczył w serwisie społecznościowym X, że uderzenia były wymierzone w pozycje Huti na kilku frontach. Jak powiedział, celami były umocnienia, pozycje obronne, wysunięte posterunki obserwacyjne i rozpoznawcze, stanowiska artyleryjskie, składy broni i amunicji, obiekty logistyczne oraz posiłki wojskowe.

Al-Nadib twierdzi również, że operacje były wymierzone w ważne obiekty wojskowe w głębi terytoriów kontrolowanych przez Huti. Oświadczył, że zniszczono lub uszkodzono ponad 250 wojskowych pojazdów, zasobów bojowych i jednostek sprzętu, a uderzenia osłabiły zdolność Huti do manewrowania, zaopatrywania swoich sił i prowadzenia działań bojowych.

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Deklarowane cele operacji

Według rzecznika rządowe siły lądowe przełamały linie obronne i umocnienia Huti, odzyskały strategicznie ważne pozycje oraz umocniły zdobycze terytorialne. Dodał, że ofensywa trwa zgodnie z planami operacyjnymi.

Raszad al-Alimi, przewodniczący Prezydenckiej Rady Przywódczej Jemenu, ogłosił rozpoczęcie operacji w poniedziałek. Jak stwierdził, jej celem jest odzyskanie stolicy, Sany, przywrócenie instytucji państwowych i zakończenie kontroli Huti. Konflikt w Jemenie trwa od września 2014 roku, kiedy Huti zajęli Sanę; w marcu 2015 roku koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską interweniowała na rzecz międzynarodowo uznawanego rządu.

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