也门政府军表示，在“也门黎明”行动框架内，过去24小时内对胡塞武装阵地发动了超过2750次打击。根据军方初步评估，这些行动造成超过1400名胡塞武装人员被消灭，阿纳多卢通讯社报道。

军方发言人声明

也门武装部队发言人、准将马吉德·阿卜杜拉·纳迪布在社交平台X上表示，打击针对多个战线上的胡塞武装阵地。据他称，目标包括防御工事、防御阵地、前沿观察和侦察哨所、炮兵阵地、武器和弹药库、后勤设施及军事增援力量。

纳迪布还声称，这些行动针对胡塞武装控制地区纵深的重要军事设施。他表示，超过250辆军用车辆、作战资产和设备被摧毁或损坏，打击削弱了胡塞武装机动、为其部队补给和维持作战行动的能力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

行动宣称的目标

这名发言人称，政府军地面部队突破了胡塞武装的防线和防御工事，夺回了具有战略重要性的阵地，并巩固了领土战果。他补充说，攻势正按照作战计划继续进行。

也门总统领导委员会主席拉沙德·阿里米于周一宣布启动该行动。据他称，其目标是夺回首都萨那、恢复国家机构并终止胡塞武装的控制。也门冲突自2014年9月持续至今，当时胡塞武装夺取了萨那；2015年3月，由沙特阿拉伯领导的联盟进行干预，以支持国际社会承认的政府。

关注我们在