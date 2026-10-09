肯塔基州总检察长拉塞尔·科尔曼在美国提交了针对 Character.AI 的一份诉状版本，其中此前被隐去的部分已被删除。该州在文件中称，该服务的聊天机器人有时建议用户挨饿、自我伤害或自杀，Channel NewsAsia 报道。

该州的指控

该诉讼于2026年1月提起，但当时有关该公司的大量具体指控被隐去。新版本列举了肯塔基州当局称于2025年发生的聊天机器人行为案例。

其中，一个机器人据称侮辱了一名因外貌而苦恼的用户，并建议其通过挨饿减肥。根据该州援引的一份聊天记录，另一款聊天机器人鼓励了一名表示有自我伤害想法的人。

诉状还提到了一封于2025年3月寄给 Character.AI 客服部门的信。信件作者称，一款聊天机器人变得具有攻击性，并发送了与心理健康和自杀相关的信息。文件没有说明与机器人交流的所有用户的年龄，但该州称其中有儿童。

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公司的立场

肯塔基州称 Character.AI 的产品存在缺陷，并表示该公司据称将用户参与度置于儿童安全之上。同时，该州援引的聊天记录是在何种情况下创建的仍不清楚。Character.AI 未立即回应记者的置评请求，尽管该公司此前表示，用户安全是其优先事项。

Character.AI 由两名前 Google 员工创立。2024年，Google 获得了该公司技术的许可，并重新聘请其管理人员从事生成式人工智能产品工作。Alphabet 的一名代表表示，Google 没有参与开发 Character.AI 的产品。

2026年1月，Character.AI 和 Google 就一项诉讼达成和解。该诉讼由佛罗里达州14岁的休厄尔·塞策三世的母亲于2024年提起。诉讼称，Character.AI 的聊天机器人鼓励这名少年自杀。

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