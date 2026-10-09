W związku z posiedzeniem Rady Europejskiej w Brukseli w Belgii Komisja Europejska oświadczyła, że finansowe i wojskowe potrzeby Ukrainy na 2026 rok są w pełni pokryte. Jednocześnie Bruksela odmówiła przyspieszenia już obiecanych wypłat: deficyt ma zostać zamknięty poprzez redystrybucję zasobów i skoordynowane wkłady z dodatkowymi warunkami dla Kijowa, informuje The Hindu.

Prezydent Wołodymyr Zełenski pod koniec sierpnia ostrzegł partnerów o deficycie około 27 mld euro w budżecie obronnym na 2026 rok. Kwota ta dotyczy wyłącznie wydatków obronnych, podczas gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił całkowite potrzeby Ukrainy na lata 2026–2027 na około 137 mld euro.

Warunki wypłat

Ukraina zwróciła się do UE o wcześniejsze przekazanie części środków przewidzianych w obowiązujących instrumentach o wartości 90 mld euro. W liście na początku października eurokomisarze Valdis Dombrovskis i Marta Kos poinformowali przewodniczącego Rady Najwyższej, że wcześniejszego przekazania nie będzie.

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Aby otrzymać około 34 mld euro, które pozostają do wypłaty w 2026 roku, Ukraina musi znieść zwolnienie z VAT dla małych przesyłek, wprowadzić opodatkowanie dochodów na platformach cyfrowych, w tym OLX, Airbnb i Bolt, a także wzmocnić kontrolę nad osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne. Publikacja nazywa ostatni wymóg bezpośrednim zabezpieczeniem antykorupcyjnym.

Reformy i zamrożone aktywa

Głównym instrumentem wsparcia jest Ukraine Facility, który działa od marca 2024 roku i przewiduje ponad 50 mld euro dotacji i pożyczek na lata 2024–2027. Wypłaty są powiązane z Planem Ukrainy, który obejmuje reformy w zakresie praworządności i przeciwdziałania korupcji. W maju Rada Europejska przyznała niemal 2,8 mld euro w ramach siódmej transzy, choć Kijów zrealizował 11 z 20 wymaganych kroków; według Kyiv Post, na który powołuje się The Hindu, około 15 wskaźników było opóźnionych.

Na posiedzeniu Rady Europejskiej rozpatrywany jest również plan zmobilizowania około 210 mld euro zamrożonych rosyjskich aktywów na tak zwaną pożyczkę reparacyjną dla Ukrainy. Większość tych aktywów jest przechowywana w belgijskim depozytariuszu Euroclear. Bank Centralny Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora, wniósł przeciwko depozytariuszowi pozew na około 196 mld euro.

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