在比利时布鲁塞尔举行欧洲理事会会议之际，欧盟委员会表示，乌克兰2026年的财政和军事需求已得到完全覆盖。同时，布鲁塞尔拒绝加快已承诺的付款：计划通过重新分配资源以及附加对基辅额外条件的协调捐款来填补缺口，《印度教徒报》报道。

总统弗拉基米尔·泽连斯基8月底曾警告合作伙伴，2026年国防预算存在约270亿欧元的缺口。这一数额仅涉及国防开支，而国际货币基金组织估计，乌克兰在2026至2027年的总体需求约为1370亿欧元。

付款条件

乌克兰请求欧盟提前拨付现有900亿欧元工具所规定的部分资金。10月初，欧盟委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯和玛尔塔·科斯在一封信中告知最高拉达主席，不会提前拨款。

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为获得2026年仍待支付的约340亿欧元，乌克兰必须取消小包裹的增值税优惠，对包括OLX、Airbnb和Bolt在内的数字平台收入征税，并加强对政治敏感人士的监管。该报称，最后一项要求是直接的反腐败保障措施。

改革与被冻结资产

主要支持工具是自2024年3月起实施的乌克兰融资机制，该机制为2024至2027年提供超过500亿欧元的赠款和贷款。付款与乌克兰计划挂钩，该计划包括法治和反腐败领域的改革。今年5月，欧洲理事会根据第七笔款项拨付近28亿欧元，尽管基辅仅完成20项必要步骤中的11项；据《印度教徒报》援引Kyiv Post的报道，约15项指标已逾期。

欧洲理事会会议还在审议一项计划，即动用约2100亿欧元被冻结的俄罗斯资产，向乌克兰提供所谓的赔偿贷款。这些资产大部分存放在比利时托管机构Euroclear。俄罗斯联邦中央银行，即侵略国的中央银行，已对该托管机构提起约1960亿欧元的诉讼。

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