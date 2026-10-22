德国有20多辆价值数百万欧元的MAN卡车被纵火焚毁

德国莱比锡正在调查20多辆MAN卡车疑似遭纵火一案。火灾于周四晚间发生在泽勒尔豪森-施图恩茨地区。 鉴于此案可能存在政治动机，该案将移交专门负责打击极端主义和恐怖主义的部门处理。

据现有信息显示，火灾发生于凌晨2点左右。大火吞噬了20多辆MAN卡车，其中部分车辆被完全烧毁。

据德国媒体报道，初步估算的损失金额高达七位数。不过，最终的财产损失数额目前尚未确定。

清晨时分，消防员成功将火势控制住。目前尚未接到人员伤亡报告。

德国警方正在调查事件经过，并核查蓄意纵火的可能。

后续调查将由萨克森州刑事调查局下属的反极端主义和反恐中心接手。原因是执法部门不排除该犯罪存在政治动机。

目前，起火原因及可能涉案人员正在调查中。

据德国之声（DW）报道。

此前，在保加利亚，不明身份人员在索非亚附近的一处秘密设施内，纵火焚毁了17座Starlink天线中的11座。 “是的，保加利亚”党联合主席伊瓦伊洛·米尔切夫证实了这一消息，并称两名蒙面男子涉嫌参与该事件。保加利亚安全部门尚未公开证实这一信息。

德国警方正在调查慕尼黑罗德与施瓦茨（Rohde & Schwarz）科技与国防公司可能遭遇的袭击未遂事件。当晚，不明身份人员从车内向该公司总部前的建筑工地投掷了燃烧装置。

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