У Німеччині підпалили понад 20 вантажівок MAN вартістю на мільйони євро

У німецькому Лейпцигу розслідують можливий підпал понад 20 вантажівок MAN. Пожежа сталася в районі Зеллергаузен-Штюнц у четвер увечері. Через імовірний політичний мотив справу передадуть спеціалізованому підрозділу з боротьби з екстремізмом і тероризмом.

За наявною інформацією, пожежа спалахнула близько другої години ночі. Вогонь охопив понад 20 вантажівок MAN, частину транспортних засобів було повністю знищено.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, попередня оцінка збитків сягає семизначної суми. Водночас остаточний розмір матеріальних втрат наразі не встановлено.

До ранку пожежникам вдалося взяти вогонь під контроль. Інформації про постраждалих не надходило.

Поліція Німеччини розслідує обставини інциденту та перевіряє версію навмисного підпалу.

Подальше розслідування має перебрати на себе Центр боротьби з екстремізмом і тероризмом при Управлінні кримінального розшуку Саксонії. Причиною є те, що правоохоронці не виключають політичного мотиву злочину.

Наразі обставини займання та можливі причетні до нього особи встановлюються.

Про це повідомляє DW.

Раніше у Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink на секретному об'єкті неподалік Софії. Про це заявив співголова партії «Так, Болгарія» Івайло Мирчев, який повідомив про причетність до інциденту двох чоловіків у масках. Болгарські служби безпеки поки публічно не підтвердили цю інформацію.

Німецька поліція розслідує можливу спробу нападу на технологічну та оборонну компанію Rohde & Schwarz у Мюнхені. Вночі невідомі з автомобіля кинули запальні пристрої на будівельний майданчик перед штаб-квартирою компанії.

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