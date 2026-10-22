В Германии подожгли более 20 грузовиков MAN общей стоимостью в миллионы евро

В немецком Лейпциге расследуют возможный поджог более 20 грузовиков MAN. Пожар произошёл в районе Целлергаузен-Штюнц в четверг вечером. В связи с вероятным политическим мотивом дело будет передано в специализированное подразделение по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

По имеющейся информации, пожар вспыхнул около двух часов ночи. Огонь охватил более 20 грузовиков MAN, часть транспортных средств была полностью уничтожена.

По сообщениям немецких СМИ, предварительная оценка ущерба достигает семизначной суммы. В то же время окончательный размер материальных потерь пока не установлен.

К утру пожарным удалось взять огонь под контроль. Информации о пострадавших не поступало.

Полиция Германии расследует обстоятельства инцидента и проверяет версию умышленного поджога.

Дальнейшее расследование должен взять на себя Центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом при Управлении уголовного розыска Саксонии. Причина в том, что правоохранители не исключают политического мотива преступления.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства возгорания и возможные причастные к нему лица.

Об этом сообщает DW.

Ранее в Болгарии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн Starlink на секретном объекте недалеко от Софии. Об этом заявил сопредседатель партии «Да, Болгария» Ивайло Мирчев, который сообщил о причастности к инциденту двух мужчин в масках. Болгарские службы безопасности пока публично не подтвердили эту информацию.

Немецкая полиция расследует возможную попытку нападения на технологическую и оборонную компанию Rohde & Schwarz в Мюнхене. Ночью неизвестные из автомобиля бросили зажигательные устройства на строительную площадку перед штаб-квартирой компании.

Читай нас в