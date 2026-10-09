На фоне заседания Европейского совета в Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия заявила, что финансовые и военные потребности Украины на 2026 год полностью покрыты. В то же время Брюссель отказался ускорять уже обещанные выплаты: дефицит планируют закрыть перераспределением ресурсов и скоординированными взносами с дополнительными условиями для Киева, сообщает The Hindu.

Президент Владимир Зеленский в конце августа предупредил партнеров о дефиците около 27 млрд евро в оборонном бюджете на 2026 год. Эта сумма касается только оборонных расходов, тогда как Международный валютный фонд оценивал общие потребности Украины на 2026–2027 годы примерно в 137 млрд евро.

Условия для выплат

Украина просила ЕС досрочно перечислить часть средств, предусмотренных действующими инструментами на 90 млрд евро. В письме в начале октября еврокомиссары Валдис Домбровскис и Марта Кос сообщили председателю Верховной Рады, что досрочного перечисления не будет.

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Чтобы получить около 34 млрд евро, которые еще должны быть выплачены в 2026 году, Украина должна отменить льготу по НДС для небольших посылок, ввести налогообложение доходов на цифровых платформах, в частности OLX, Airbnb и Bolt, а также усилить контроль за политически значимыми лицами. Издание называет последнее требование прямым антикоррупционным предохранителем.

Реформы и замороженные активы

Основным инструментом поддержки является Ukraine Facility, действующий с марта 2024 года и предусматривающий более 50 млрд евро грантов и кредитов на 2024–2027 годы. Выплаты привязаны к Плану Украины, который содержит реформы в сфере верховенства права и противодействия коррупции. В мае Европейский совет выделил почти 2,8 млрд евро по седьмому траншу, хотя Киев выполнил 11 из 20 необходимых шагов; по данным Kyiv Post, на которые ссылается The Hindu, около 15 показателей были просрочены.

На заседании Европейского совета также рассматривают план мобилизовать около 210 млрд евро замороженных российских активов для так называемого репарационного займа Украине. Большая часть этих активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Центральный банк Российской Федерации, государства-агрессора, подал против депозитария иск примерно на 196 млрд евро.

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