Miliony ludzi na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej pozostają w stanie podwyższonej gotowości, ponieważ huragan Isaias nasila się i zbliża do lądu. Według PBS NewsHour sztorm osiągnął kategorię 2.

Pierwszy huragan w tym roku

Isaias jest pierwszym huraganem w tym roku w basenie Atlantyku. PBS NewsHour podało, że synoptycy ostrzegają mieszkańców obszarów przybrzeżnych przed zagrożeniami związanymi ze zbliżającym się sztormem.

Wśród zagrożeń wymienianych przez synoptyków są intensywne opady, niszczycielski wiatr, powodzie, fala sztormowa oraz możliwość wystąpienia tornad.

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Rozmowa z dyrektorem centrum huraganów

Prowadząca PBS NewsHour Amna Nawaz omówiła najnowsze informacje o huraganie z dyrektorem Narodowego Centrum Huraganów Michaelem Brennanem. Rozmowa dotyczyła nasilenia się Isaiasa, jego zbliżania się do lądu oraz zagrożeń pogodowych.

Materiał PBS NewsHour opublikowano 8 października 2026 roku. Wskazano w nim również Karinę Cuevas i Katie Marlowe.

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