Миллионы людей на побережье Мексиканского залива находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку ураган Исайяс усиливается и приближается к суше. По данным PBS NewsHour, шторм достиг категории 2.

Первый ураган года

Исайяс является первым ураганом этого года в Атлантическом бассейне. В PBS NewsHour сообщили, что синоптики предупреждают жителей прибрежных районов об опасностях, связанных с приближением шторма.

Среди рисков, названных синоптиками, — сильные осадки, разрушительный ветер, наводнения, штормовой нагон и возможность торнадо.

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Разговор с директором центра ураганов

Ведущая PBS NewsHour Амна Наваз обсудила последнюю информацию об урагане с директором Национального центра ураганов Майклом Бреннаном. Разговор касался усиления Исайяса, его приближения к суше и погодных угроз.

Материал PBS NewsHour был опубликован 8 октября 2026 года. В нем также указаны Карина Куэвас и Кэти Марлоу.

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