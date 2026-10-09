Federalny sędzia w USA przygotowuje pisemną decyzję w sprawie możliwego tymczasowego zakazu sprzedaży drogiego dostępu API do wpisów prezydenta Donalda Trumpa w serwisie Truth Social. Trump Media & Technology Group, do której należy platforma społecznościowa, oferuje natychmiastowy dostęp do publikacji za cenę do 100 tys. dolarów miesięcznie. O przebiegu rozprawy informuje Ars Technica.

Argumenty stron

Powodowie, wśród których są organizacje informacyjne, twierdzą, że płatny dostęp tworzy nierówne warunki uzyskiwania informacji rządowych, które prezydent publikuje w serwisie społecznościowym. Ich zdaniem praktyka ta narusza pierwszą poprawkę do Konstytucji USA, ustawę o aktach prezydenckich oraz piątą poprawkę.

Przedstawiciel Departamentu Sprawiedliwości USA Brantley Mayers oświadczył w sądzie, że decyzja o pobieraniu opłat za dostęp API była prywatną decyzją biznesową Trump Media & Technology Group, a Trump nie był w nią zaangażowany. Mayers porównał również wpisy prezydenta do radiowych wystąpień Franklina Roosevelta. Sędzia Paul Oetken odpowiedział, że Roosevelt nie pobierał pieniędzy za swoje transmisje.

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Wartość dostępu

Sędzia zakwestionował, czy opóźnienie w dostępie do wpisów, potencjalnie wynoszące ułamek sekundy, może istotnie zaszkodzić wolności prasy. Jednocześnie przedstawiciele powodów podkreślili, że wartość API nie polega wyłącznie na szybkości: usługa zapewnia odczytywalny maszynowo kanał oraz archiwum wpisów Trumpa, w tym tych, które później usuwa.

Adwokat Nikhel Sus, reprezentujący Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, powiedział, że duże grupy medialne już prowadzą negocjacje w sprawie zakupu dostępu. Adwokat The Intercept David Schulz twierdził, że płatna usługa daje bezpośrednią przewagę redakcjom, które mogą sobie na nią pozwolić. Oetken nie podjął decyzji podczas rozprawy i poinformował, że wyda ją później na piśmie.

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