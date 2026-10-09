Суддя США готує рішення щодо продажу API-доступу до постів Трампа — Ars Technica

Федеральний суддя США готує письмове рішення у справі про можливу тимчасову заборону продажу дорогого API-доступу до дописів президента Дональда Трампа у Truth Social. Компанія Trump Media & Technology Group, якій належить соцмережа, пропонує миттєвий доступ до публікацій за ціною до 100 тисяч доларів на місяць. Про перебіг слухання повідомляє Ars Technica.

Аргументи сторін

Позивачі з-поміж новинних організацій стверджують, що платний доступ створює нерівні умови для отримання урядової інформації, яку президент оприлюднює у соцмережі. На їхню думку, ця практика суперечить Першій поправці до Конституції США, Закону про президентські записи та П'ятій поправці.

Представник Міністерства юстиції США Брантлі Маєрс заявив у суді, що рішення стягувати плату за API-доступ було приватним комерційним рішенням Trump Media & Technology Group, а Трамп не був до нього причетний. Маєрс також порівняв дописи президента з радіозверненнями Франкліна Рузвельта. Суддя Пол Откен у відповідь зауважив, що Рузвельт не брав грошей за свої трансляції.

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Цінність доступу

Суддя поставив під сумнів, чи може затримка в доступі до дописів, яка потенційно становить частку секунди, істотно зашкодити свободі преси. Водночас представники позивачів наголосили, що цінність API полягає не лише у швидкості: сервіс надає машинозчитувану стрічку та архів дописів Трампа, зокрема тих, які він пізніше видаляє.

Адвокат Нікхел Сус, який представляє Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, заявив, що великі медіагрупи вже ведуть переговори про придбання доступу. Адвокат The Intercept Девід Шульц стверджував, що платний сервіс дає пряму перевагу редакціям, які можуть його оплатити. Откен не ухвалив рішення під час слухання та повідомив, що винесе його письмово пізніше.

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