У Росії прибиральницю заводу відправили до СІЗО через проукраїнські погляди

У російському Воронежі суд відправив до слідчого ізолятора 50-річну Ольгу Усольцеву, яка працювала прибиральницею на заводі «Борхиммаш». Жінку підозрюють у виправданні тероризму в інтернеті, але конкретні дописи, через які проти неї відкрили справу, не розголошують. Серед аргументів на користь арешту слідчий ФСБ назвав її «проукраїнські погляди» та родичів в Україні.

Центральний районний суд Воронежа у вересні відправив до СІЗО 50-річну Ольгу Усольцеву у справі про виправдання тероризму в інтернеті. Про це йдеться в постанові на сайті обласного суду. На документ звернуло увагу російське видання «Медіазона». У чому саме звинувачують жінку, наразі невідомо. У відкритих матеріалах справи не уточнюють, які саме публікації чи коментарі стали підставою для кримінального переслідування.

За даними «Медіазони», слідчий Федеральної служби безпеки Росії просив суд відправити Усольцеву під варту через її «проукраїнські погляди» та наявність родичів в Україні. Слідство припускало, що жінка могла б виїхати до них і переховуватися від російських правоохоронців.

Що відомо про Ольгу Усольцеву

Ольга Усольцева народилася в українському Миколаєві. До початку кримінального переслідування вона працювала прибиральницею на заводі «Борхиммаш» у російському місті Борисоглєбськ. Кримінальну справу проти жінки відкрили 10 вересня. На момент її арешту вдома в Росії залишилися чоловік і неповнолітня дитина. Наприкінці вересня Усольцеву внесли до реєстру Росфінмоніторингу — російської служби фінансового моніторингу. Потрапляння до цього списку може призвести до обмежень у фінансових операціях.

Водночас подробиці справи залишаються невідомими. Наразі немає відкритої інформації про конкретні висловлювання, які стали підставою для звинувачення, або про докази, на які спирається слідство. Отже, жінку тримають під вартою за справою про виправдання тероризму в інтернеті, а серед аргументів слідства щодо ризику її втечі згадуються родинні зв’язки з Україною. Водночас сама суть звинувачення публічно не розкрита.

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