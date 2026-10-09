В России уборщицу завода поместили в СИЗО из-за проукраинских взглядов

В российском Воронеже суд поместил в следственный изолятор 50-летнюю Ольгу Усольцеву, которая работала уборщицей на заводе «Борхиммаш». Женщину подозревают в оправдании терроризма в интернете, но конкретные посты, из-за которых против неё возбудили дело, не разглашаются. Среди аргументов в пользу ареста следователь ФСБ назвал её «проукраинские взгляды» и родственников в Украине.

Центральный районный суд Воронежа в сентябре отправил в СИЗО 50-летнюю Ольгу Усольцеву по делу об оправдании терроризма в интернете. Об этом говорится в постановлении на сайте областного суда. На документ обратило внимание российское издание «Медиазона». В чём именно обвиняют женщину, пока неизвестно. В открытых материалах дела не уточняется, какие именно публикации или комментарии стали основанием для уголовного преследования.

По данным «Медиазоны», следователь Федеральной службы безопасности России просил суд поместить Усольцеву под стражу из-за её «проукраинских взглядов» и наличия родственников в Украине. Следствие предполагало, что женщина могла бы уехать к ним и скрываться от российских правоохранителей.

Что известно об Ольге Усольцевой

Ольга Усольцева родилась в украинском Николаеве. До начала уголовного преследования она работала уборщицей на заводе «Борхиммаш» в российском городе Борисоглебске. Уголовное дело против женщины было возбуждено 10 сентября. На момент её ареста дома в России остались муж и несовершеннолетний ребёнок. В конце сентября Усольцеву внесли в реестр Росфинмониторинга — российской службы финансового мониторинга. Попадание в этот список может привести к ограничениям в финансовых операциях.

В то же время подробности дела остаются неизвестными. На данный момент нет открытой информации о конкретных высказываниях, послуживших основанием для обвинения, или о доказательствах, на которые опирается следствие. Таким образом, женщину содержат под стражей по делу об оправдании терроризма в интернете, а среди аргументов следствия относительно риска её побега упоминаются родственные связи с Украиной. При этом сама суть обвинения публично не раскрыта.

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