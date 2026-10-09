Мексика расследует видео с предполагаемыми членами наркокартелей в Украине

В сети распространяется видео, на котором, вероятно, запечатлены члены мексиканских наркокартелей, участвующие в боевых действиях в Украине. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что власти проверят подлинность записи. По её словам, мексиканцев могли завербовать частные военные структуры, армия или правительство.

Мексиканские власти начали расследование после появления в социальных сетях видео, на котором мужчины, вероятно, связанные с наркокартелями, говорят о своем пребывании в Украине. На короткой записи мужчины разговаривают на мексиканском сленге. Один из них, в частности, хвастается своими связями с наркокартелями. В то же время пока неизвестно, где и когда именно было снято видео. Также нет подтверждения, что люди на записи действительно принадлежат к преступным группировкам или участвуют в боевых действиях в Украине.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прокомментировала ситуацию во время утренней пресс-конференции. Она подчеркнула, что видео ещё не проверили, поэтому делать окончательные выводы пока рано. В то же время Шейнбаум не исключила, что граждане Мексики могли оказаться втянутыми в войну. «Их могла завербовать частная компания, участвующая в этих конфликтах, армия или правительство. Мы расследуем это дело», — заявила президент.

В сети появилось видео с предполагаемого военного лагеря в Украине, где, как утверждается, находятся члены CJNG и «Ла Чапиза». Высказываются предположения, что война в этой стране позволяет мексиканским картелям получить военную подготовку и знания о дронах. Источник: @CartelWatchNet https://t.co/fj32psf9mJ — Pascal (@beltrandelrio) 5 октября 2026

По данным журналистов, один из мужчин на видео, вероятно, намекает, что другие бойцы, находящиеся рядом с ним, могут быть связаны с двумя крупнейшими преступными группировками Мексики. Речь идет о фракции картеля Синалоа и картеле «Халиско — Новое поколение». Однако пока эти предположения не подтверждены. Не установлено также, действительно ли мужчины на видео находятся в Украине и на чьей стороне могут воевать. Сам факт появления записи стал поводом для проверки со стороны мексиканских властей.

Почему участие иностранных бойцов вызывает беспокойство

Как отмечает Bloomberg, участие иностранцев в войнах за пределами своих стран может иметь последствия и после завершения боевых действий. Существуют опасения, что люди, получившие боевой опыт, впоследствии могут применить его у себя на родине. Это касается не только навыков ведения боя, но и умения пользоваться современным оружием и военными технологиями.

Для стран Латинской Америки такая ситуация особенно чувствительна из-за давних конфликтов между преступными группировками. Если члены наркокартелей действительно получают опыт участия в войне, они потенциально могут использовать его в противостоянии с конкурентами или правоохранительными органами. В то же время пока нет подтверждений, что люди с обнародованного видео уже применяли такой опыт в Мексике.

Особое внимание журналисты уделяют использованию беспилотников. По данным Bloomberg, вдоль границы между США и Мексикой дроны в основном применяются для наблюдения за территорией с воздуха. Преступные группировки могут использовать их, чтобы следить за передвижениями правоохранителей и контролировать маршруты. Это создает дополнительные риски для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и нелегальным пересечением границы.

Еще более сложная ситуация, по данным издания, в Колумбии. Страна стала одним из центров распространения атак с использованием дронов в регионе. Беспилотники там всё чаще применяют не только для наблюдения, но и для нанесения прямых ударов по военным и полицейским подразделениям. Именно поэтому возможное участие членов мексиканских картелей в войне за рубежом рассматривают не только как вопрос их пребывания в Украине. Важно также выяснить, могли ли они получить доступ к новым технологиям и боевым навыкам и будет ли это представлять угрозу для безопасности в Латинской Америке.

В настоящее время мексиканские власти проверяют видео. До подтверждения его подлинности и установления личностей мужчин утверждения об участии представителей наркокартелей в боевых действиях в Украине остаются неподтвержденными. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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