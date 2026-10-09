Мексика розслідує відео з імовірними членами наркокартелів в Україні

У Мережі поширюється відео, на якому, ймовірно, зафіксовані члени мексиканських наркокартелів, які беруть участь у бойових діях в Україні. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що влада перевірить справжність запису. За її словами, мексиканців могли завербувати приватні військові структури, армія або уряд.

Мексиканська влада почала розслідування після появи в соціальних мережах відео, на якому чоловіки, ймовірно, пов’язані з наркокартелями, говорять про свою присутність в Україні. На короткому записі чоловіки розмовляють мексиканським сленгом. Один із них, зокрема, хвалиться своїми зв’язками з наркокартелями. Водночас поки невідомо, де і коли саме зняли відео. Також немає підтвердження, що люди на записі справді належать до злочинних угруповань або беруть участь у бойових діях в Україні.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум прокоментувала ситуацію під час ранкової пресконференції. Вона наголосила, що відео ще не перевірили, тому робити остаточні висновки зарано. Водночас Шейнбаум не виключила, що громадяни Мексики могли опинитися втягнутими у війну. «Їх могла завербувати приватна компанія, яка бере участь у цих конфліктах, армія або уряд. Ми розслідуємо цю справу», — заявила президентка.

Circula video de un presunto campamento militar en Ucrania donde estarían integrantes del CJNG y la Chapiza. Se ha especulado que la guerra en ese país le sirve a los cárteles mexicanos para adquirir entrenamiento militar y conocimientos sobre drones. Vía @CartelWatchNet https://t.co/fj32psf9mJ — Pascal (@beltrandelrio) October 5, 2026

За даними журналістів, один із чоловіків на відео, ймовірно, натякає, що інші бійці, які перебувають поруч із ним, можуть бути пов’язані з двома найбільшими злочинними угрупованнями Мексики. Йдеться про фракцію картелю Сіналоа та картель «Халіско Нове покоління». Однак наразі ці припущення не підтверджені. Не встановлено й того, чи справді чоловіки на відео перебувають в Україні та на чиєму боці можуть воювати. Сам факт появи запису став приводом для перевірки з боку мексиканської влади.

Чому участь іноземних бійців викликає занепокоєння

Як зазначає Bloomberg, участь іноземців у війнах за межами своїх країн може мати наслідки і після завершення бойових дій. Є побоювання, що люди, які отримали бойовий досвід, згодом можуть застосувати його вдома. Це стосується не лише навичок ведення бою, а й уміння користуватися сучасною зброєю та військовими технологіями.

Для країн Латинської Америки така ситуація особливо чутлива через давні конфлікти між злочинними угрупованнями. Якщо члени наркокартелів справді отримують досвід участі у війні, вони потенційно можуть використати його у протистоянні з конкурентами або правоохоронцями. Водночас поки немає підтверджень, що люди з оприлюдненого відео вже застосовували такий досвід у Мексиці.

Окрему увагу журналісти звертають на використання безпілотників. За даними Bloomberg, уздовж кордону між США та Мексикою дрони переважно застосовують для спостереження за територією з повітря. Злочинні угруповання можуть використовувати їх, щоб стежити за пересуванням правоохоронців і контролювати маршрути. Це створює додаткові ризики для боротьби з незаконним обігом наркотиків і нелегальним перетином кордону.

Ще складніша ситуація, за даними видання, у Колумбії. Країна стала одним із центрів поширення атак із використанням дронів у регіоні. Безпілотники там дедалі частіше застосовують не лише для спостереження, а й для прямих ударів по військових і поліцейських підрозділах. Саме тому можливу участь членів мексиканських картелів у війні за кордоном розглядають не тільки як питання їхнього перебування в Україні. Важливо також з’ясувати, чи могли вони отримати доступ до нових технологій і бойових навичок та чи становитиме це загрозу для безпеки в Латинській Америці.

Наразі мексиканська влада перевіряє відео. До підтвердження його справжності та встановлення особистостей чоловіків твердження про участь представників наркокартелів у бойових діях в Україні залишаються непідтвердженими. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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