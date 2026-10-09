Федеральный судья США готовит письменное решение по делу о возможном временном запрете на продажу дорогостоящего API-доступа к публикациям президента Дональда Трампа в Truth Social. Компания Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть, предлагает мгновенный доступ к публикациям по цене до 100 тысяч долларов в месяц. О ходе слушания сообщает Ars Technica.

Аргументы сторон

Истцы из числа новостных организаций утверждают, что платный доступ создает неравные условия для получения правительственной информации, которую президент публикует в социальной сети. По их мнению, эта практика противоречит Первой поправке к Конституции США, Закону о президентских записях и Пятой поправке.

Представитель Министерства юстиции США Брантли Майерс заявил в суде, что решение взимать плату за API-доступ было частным коммерческим решением Trump Media & Technology Group, а Трамп не был к нему причастен. Майерс также сравнил посты президента с радиообращениями Франклина Рузвельта. Судья Пол Откен в ответ заметил, что Рузвельт не брал денег за свои трансляции.

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Ценность доступа

Судья усомнился, может ли задержка в доступе к постам, потенциально составляющая долю секунды, существенно навредить свободе прессы. В то же время представители истцов подчеркнули, что ценность API заключается не только в скорости: сервис предоставляет машиночитаемую ленту и архив постов Трампа, включая те, которые он позже удаляет.

Адвокат Никхел Сус, представляющий Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, заявил, что крупные медиагруппы уже ведут переговоры о покупке доступа. Адвокат The Intercept Дэвид Шульц утверждал, что платный сервис дает прямое преимущество редакциям, которые могут его оплатить. Откен не принял решения во время слушания и сообщил, что вынесет его позже в письменном виде.

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