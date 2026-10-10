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Китай стремится довести долю квалифицированных работников до 35% — ECNS

Фёдор Крыштовский 10 Октября 2026 17:57
Китай стремится довести долю квалифицированных работников до 35% — ECNS

Китай планирует к 2030 году увеличить долю квалифицированных работников среди занятой рабочей силы до 35%. Об этом целевом показателе 10 октября сообщило Министерство людских ресурсов и социального обеспечения КНР, передает ECNS.

Восьмиуровневая система навыков

На пресс-конференции генеральный директор профильного департамента министерства У Лидао заявил, что страна продолжит внедрение новой восьмиуровневой системы оценки профессиональных навыков. По его словам, власти также продолжат внедрять другие меры для квалифицированного персонала.

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Карьерный рост и оплата труда

Китай также будет продвигать выполнение руководящих принципов по распределению заработной платы для квалифицированного персонала. У Лидао сказал, что внедрение системы квалификаций и выполнение руководящих принципов по оплате труда являются отдельными направлениями этой работы. По его словам, эти меры должны обеспечить работникам возможности для карьерного роста и гарантированное вознаграждение за труд.

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