Chiny chcą zwiększyć udział wykwalifikowanych pracowników do 35% — ECNS

Chiny planują do 2030 roku zwiększyć udział wykwalifikowanych pracowników wśród zatrudnionej siły roboczej do 35%. O tym wskaźniku docelowym 10 października poinformowało Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Zabezpieczenia Społecznego ChRL, podaje ECNS.

Ośmiopoziomowy system umiejętności

Na konferencji prasowej dyrektor generalny właściwego departamentu ministerstwa Wu Lidao oświadczył, że kraj będzie nadal wprowadzał nowy ośmiopoziomowy system oceny umiejętności zawodowych. Jak powiedział, władze będą również nadal wdrażać inne działania dla wykwalifikowanego personelu.

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Rozwój kariery i wynagrodzenia

Chiny będą również promować wdrażanie wytycznych dotyczących podziału wynagrodzeń dla wykwalifikowanego personelu. Wu Lidao powiedział, że wprowadzenie systemu kwalifikacji i realizacja wytycznych dotyczących wynagrodzeń to odrębne kierunki tych działań. Jak powiedział, środki te mają zapewnić pracownikom możliwości rozwoju kariery oraz gwarantowane wynagrodzenie za pracę.

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