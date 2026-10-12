Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдалла провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи. Стороны обсудили недавнюю эскалацию в регионе и усилия, направленные на ее урегулирование, сообщает Asharq Al-Awsat.

Разговор с британским министром

В тот же день саудовский министр также поговорил с государственным секретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития Эдом Милибэндом. Они обсудили двусторонние отношения, региональные события и совместные усилия по ослаблению напряженности и минимизации ее последствий для безопасности и экономики.

Отдельной темой стали атаки на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде. Милибэнд заявил об осуждении Великобританией насильственных действий хуситов, направленных против Йемена и гражданских объектов в Саудовской Аравии, а также выразил солидарность с Саудовской Аравией и правительством Йемена.

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Позиция Сирии

Фейсал бин Фархан также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шайбани. Они говорили о региональных событиях и совместных шагах для поддержки безопасности и стабильности в регионе.

Аш-Шайбани осудил атаку на Эр-Рияд, которую в материале назвали атакой хуситов, и заявил, что безопасность Саудовской Аравии неотделима от безопасности Сирии и всего региона. Саудовское управление гражданской авиации ранее сообщало, что в результате атаки на аэропорт Эр-Рияда 10 октября погибли 12 человек и еще 309 получили ранения.

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