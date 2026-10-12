沙特与伊朗外长讨论局势升级——Asharq Al-Awsat

沙特阿拉伯外交大臣费萨尔·本·法尔汉·本·阿卜杜拉亲王与伊朗外长阿巴斯·阿拉格奇进行了电话交谈。双方讨论了该地区近期局势升级以及旨在解决这一问题的努力，Asharq Al-Awsat报道。

与英国大臣的通话

同一天，这位沙特大臣还与英国外交、联邦和发展事务大臣埃德·米利班德进行了交谈。双方讨论了双边关系、地区事态发展，以及共同缓和紧张局势并最大限度减少其对安全和经济影响的努力。

对利雅得哈立德国王国际机场的袭击是另一个议题。米利班德表示，英国谴责胡塞武装针对也门和沙特阿拉伯民用设施的暴力行动，并表达了对沙特阿拉伯和也门政府的声援。

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叙利亚的立场

费萨尔·本·法尔汉还与叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼进行了电话交谈。双方讨论了地区事态发展以及支持地区安全与稳定的共同措施。

沙伊巴尼谴责了对利雅得的袭击，文中将其称为胡塞武装发动的袭击，并表示沙特阿拉伯的安全与叙利亚及整个地区的安全密不可分。沙特民航局此前报告称，10月10日针对利雅得机场的袭击造成12人死亡，另有309人受伤。

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