Minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, książę Faisal bin Farhan bin Abdullah, odbył rozmowę telefoniczną ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim. Strony omówiły niedawną eskalację w regionie oraz wysiłki zmierzające do jej uregulowania, podaje Asharq Al-Awsat.

Rozmowa z brytyjskim ministrem

Tego samego dnia saudyjski minister rozmawiał również z brytyjskim sekretarzem stanu do spraw zagranicznych, Wspólnoty Narodów i rozwoju Edem Milibandem. Omówili stosunki dwustronne, wydarzenia regionalne oraz wspólne wysiłki na rzecz złagodzenia napięć i zminimalizowania ich skutków dla bezpieczeństwa i gospodarki.

Osobnym tematem były ataki na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie. Miliband oświadczył, że Wielka Brytania potępia brutalne działania Huti wymierzone przeciwko Jemenowi i obiektom cywilnym w Arabii Saudyjskiej, a także wyraził solidarność z Arabią Saudyjską i rządem Jemenu.

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Stanowisko Syrii

Faisal bin Farhan odbył również rozmowę telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Syrii Asaadem asz-Szajbanim. Rozmawiali o wydarzeniach regionalnych i wspólnych krokach na rzecz wspierania bezpieczeństwa i stabilności w regionie.

Asz-Szajbani potępił atak na Rijad, który w materiale nazwano atakiem Huti, i oświadczył, że bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej jest nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem Syrii i całego regionu. Saudyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego informował wcześniej, że w wyniku ataku na lotnisko w Rijadzie 10 października zginęło 12 osób, a kolejne 309 zostało rannych.

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