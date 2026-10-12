Глави МЗС Саудівської Аравії та Ірану обговорили ескалацію — Asharq Al-Awsat

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдалла провів телефонну розмову з іранським колегою Аббасом Арагчі. Сторони обговорили нещодавню ескалацію в регіоні та зусилля, спрямовані на її врегулювання, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Розмова з британським міністром

Того ж дня саудівський міністр також поговорив із державним секретарем Великої Британії у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку Едом Мілібендом. Вони обговорили двосторонні відносини, регіональні події та спільні зусилля з послаблення напруженості й мінімізації її наслідків для безпеки та економіки.

Окремою темою стали атаки на Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді. Мілібенд заявив про засудження Великою Британією насильницьких дій хуситів, спрямованих проти Ємену та цивільних об’єктів у Саудівській Аравії, а також висловив солідарність із Саудівською Аравією та урядом Ємену.

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Позиція Сирії

Фейсал бін Фархан також провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Сирії Асаадом аш-Шайбані. Вони говорили про регіональні події та спільні кроки для підтримки безпеки й стабільності в регіоні.

Аш-Шайбані засудив атаку на Ер-Ріяд, яку в матеріалі названо атакою хуситів, і заявив, що безпека Саудівської Аравії є невіддільною від безпеки Сирії та всього регіону. Саудівське Управління цивільної авіації раніше повідомляло, що внаслідок атаки на аеропорт Ер-Ріяда 10 жовтня загинули 12 людей і ще 309 дістали поранення.

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