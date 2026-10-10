Лидер австралийской партии One Nation Полин Хэнсон на Конференции консервативных политических действий CPAC в Брисбене призвала консервативных избирателей отказаться от поддержки Коалиции. В то же время она заявила, что готова сотрудничать с Либеральной и Национальной партиями, если это поможет отстранить Лейбористскую партию от власти. Об этом сообщает ABC News Australia.

Критика климатической политики

Хэнсон раскритиковала Либеральную партию за прежние климатические обязательства Австралии, в частности за присоединение к Парижскому соглашению и поддержку целей по нулевым выбросам. По ее словам, либералы также законодательно ввели механизм safeguard, тогда как лейбористы закрепили климатические цели в законодательстве и ужесточили их.

Лидер One Nation пообещала провести королевскую комиссию по вопросу целей нулевых выбросов, если партия придет к власти. Она также обвинила Коалицию в создании должности комиссара по онлайн-безопасности, которую One Nation обещает упразднить, считая ее вмешательством в свободу слова в интернете.

Условия сотрудничества с Коалицией

На пресс-конференции Хэнсон уточнила, что не предлагает формальную коалицию. По ее словам, One Nation готова поддерживать Либеральную и Национальную партии по вопросам бюджета и в голосованиях о доверии, если им не хватит голосов для формирования правительства.

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В то же время она заявила, что надеется на другой сценарий: One Nation получит достаточно мандатов, чтобы Либеральная и Национальная партии поддержали формирование правительства во главе с ней. Хэнсон добавила, что не стремится к должностям в кабинете Коалиции.

Лидер оппозиции Ангус Тейлор, также выступавший на CPAC, почти не упоминал One Nation. Он признал ошибки предыдущих правительств Коалиции в вопросах миграции, климатической политики и государственных расходов во время пандемии, в частности назвав ошибкой присоединение к цели нулевых выбросов.

Лидер Национальной партии Мэтт Канаван призвал сторонников правых сил не сосредотачиваться на внутренних разногласиях и на следующих выборах поставить Лейбористскую партию на последнее место в избирательных преференциях.

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