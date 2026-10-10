Liderka australijskiej partii One Nation Pauline Hanson podczas Konferencji Konserwatywnej Akcji Politycznej CPAC w Brisbane wezwała konserwatywnych wyborców do wycofania poparcia dla Koalicji. Jednocześnie oświadczyła, że jest gotowa współpracować z Partią Liberalną i Partią Narodową, jeśli pomoże to odsunąć Partię Pracy od władzy. Poinformowała o tym ABC News Australia.

Krytyka polityki klimatycznej

Hanson skrytykowała Partię Liberalną za wcześniejsze zobowiązania Australii w dziedzinie klimatu, w tym przystąpienie do porozumienia paryskiego oraz poparcie dla celów zerowej emisji netto. Według niej liberałowie również ustawowo wprowadzili mechanizm safeguard, podczas gdy Partia Pracy zapisała cele klimatyczne w ustawodawstwie i je zaostrzyła.

Liderka One Nation obiecała powołać komisję królewską w sprawie celów zerowej emisji netto, jeśli partia zdobędzie władzę. Oskarżyła także Koalicję o utworzenie stanowiska komisarza ds. bezpieczeństwa w internecie, które One Nation obiecuje zlikwidować, uznając je za ingerencję w wolność słowa w sieci.

Warunki współpracy z Koalicją

Na konferencji prasowej Hanson wyjaśniła, że nie proponuje formalnej koalicji. Według niej One Nation jest gotowa wspierać Partię Liberalną i Partię Narodową w sprawach budżetu oraz w głosowaniach nad wotum zaufania, jeśli zabraknie im głosów do utworzenia rządu.

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Jednocześnie oświadczyła, że liczy na inny scenariusz: One Nation będzie miała wystarczającą liczbę mandatów, aby Partia Liberalna i Partia Narodowa poparły utworzenie rządu pod jej przywództwem. Hanson dodała, że nie zabiega o stanowiska w gabinecie Koalicji.

Lider opozycji Angus Taylor, który również przemawiał na CPAC, niemal nie wspominał o One Nation. Przyznał, że poprzednie rządy Koalicji popełniły błędy w kwestiach migracji, polityki klimatycznej i wydatków publicznych podczas pandemii, w szczególności nazwał błędem przystąpienie do celu zerowej emisji netto.

Lider Partii Narodowej Matt Canavan wezwał zwolenników prawicy, by nie skupiali się na wewnętrznych sporach i w następnych wyborach umieścili Partię Pracy na ostatnim miejscu swoich preferencji wyborczych.

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