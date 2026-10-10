澳大利亚One Nation党领袖宝琳·汉森在布里斯班举行的CPAC保守派政治行动会议上，呼吁保守派选民停止支持联盟党。与此同时，她表示，如果这有助于让工党下台，她愿意与自由党和国家党合作。据澳大利亚广播公司新闻报道。

批评气候政策

汉森批评自由党此前作出的澳大利亚气候承诺，包括加入《巴黎协定》以及支持净零排放目标。她表示，自由党还通过立法引入了保障机制，而工党则将气候目标写入法律并加以强化。

One Nation领导人承诺，如果该党赢得执政权，将就净零排放目标展开皇家委员会调查。她还指责联盟党设立了网络安全专员一职，One Nation承诺将废除该职位，认为其干预了网络言论自由。

与联盟党合作的条件

汉森在新闻发布会上澄清，她并非提议建立正式联盟。她表示，如果自由党和国家党缺少组建政府所需的票数，One Nation愿意在预算事项和信任投票中支持它们。

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与此同时，她表示希望出现另一种情形：One Nation获得足够席位，使自由党和国家党支持组建由她领导的政府。汉森补充说，她并不寻求在联盟党内阁中担任职位。

同样在CPAC发表讲话的反对党领袖安格斯·泰勒几乎没有提及One Nation。他承认，历届联盟党政府在移民、气候政策以及疫情期间的政府支出问题上犯过错误，尤其称加入净零排放目标是一个错误。

国家党领袖马特·卡纳万呼吁右翼支持者不要专注于内部争端，并在下一次选举中将工党排在选举偏好顺序的最后一位。

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