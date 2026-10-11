Афганские студенты-медики в Пакистане попросили сделать для них исключение из требования предоставить действительные документы и разрешить завершить образование после установленного правительством срока 10 октября. Речь, в частности, идет о студентах, зачисленных в медицинские колледжи по афганской квоте, сообщает Dawn.

Представитель афганских студентов Анаятаулла заявил, что те, кто поступил по квоте и сдал вступительный тест в медицинские и стоматологические колледжи, должны получить возможность завершить обучение. По его словам, по афганской квоте ежегодно принимают 12 студентов, а не менее 80 таких студентов учатся в провинции Хайбер-Пахтунхва после законного въезда в Пакистан. В то же время их заявления на получение виз либо отклонили, либо они все еще рассматриваются.

Требования к документам

Федеральное правительство Пакистана обязало афганских студентов и врачей, проходящих подготовку в медицинских колледжах и больницах, до 10 октября предоставить необходимые документы или покинуть страну. Пакистанский медицинский и стоматологический совет разослал соответствующие указания руководителям медицинских учреждений и колледжей.

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Требование касается афганских врачей, проходящих последипломную подготовку, специализацию или работающих интернами. Регулятор также получил распоряжения в отношении граждан Афганистана, стремящихся поступить на программы MBBS и BDS, а также тех, кто обучается на последипломных программах. Колледжи и больницы должны прекратить обучение и клиническую работу, которые будут нарушать правительственные распоряжения, а также предоставить данные об афганских студентах и врачах в Офис премьер-министра.

Кого может затронуть решение

По мнению Анаятауллы, выполнить требования смогут только студенты, прибывшие по Стипендиальной программе имени Алламы Икбала и получившие одобрение правительства. По его оценке, ограничения могут затронуть около 1 тысячи афганских студентов, среди которых 350 женщин. Он также заявил, что в Афганистане у них нет возможностей продолжить образование.

Для выполнения требований студенты должны предоставить действительные афганские паспорта, визы или разрешения на пребывание, а также справки об отсутствии возражений или согласование Министерства внутренних дел в Исламабаде. По данным издания, колледжи и больницы в Пенджабе уже поручили афганским слушателям последипломных программ покинуть помещения, освободить общежития и получить необходимые согласования.

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