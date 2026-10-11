巴基斯坦的阿富汗医学生请求豁免提供有效证件的要求，并允许他们在政府规定的10月10日截止日期后完成学业。《黎明报》报道，这尤其涉及通过阿富汗配额被医学院录取的学生。

阿富汗学生代表阿纳亚图拉表示，通过配额入学并通过医学院和牙科学院入学考试的学生，应获得完成学业的机会。他说，阿富汗配额每年录取12名学生，至少80名此类学生在合法进入巴基斯坦后正在开伯尔-普什图省学习。与此同时，他们的签证申请要么被拒绝，要么仍在审理中。

证件要求

巴基斯坦联邦政府要求在医学院和医院接受培训的阿富汗学生和医生在10月10日前提供所需证件，否则离开该国。巴基斯坦医学和牙科委员会已向医疗机构和学院负责人发出相关指示。

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该要求适用于正在接受研究生培训、专科培训或担任实习医生的阿富汗医生。监管机构还收到了关于寻求进入MBBS和BDS课程的阿富汗公民，以及参加研究生课程人员的指示。学院和医院必须停止任何违反政府命令的教学和临床工作，并向总理办公室提供阿富汗学生和医生的数据。

可能受该决定影响的人群

阿纳亚图拉认为，只有通过阿拉马·伊克巴尔奖学金计划抵达并获得政府批准的学生才能满足这些要求。据他估计，这些限制可能影响约1,000名阿富汗学生，其中包括350名女性。他还表示，他们在阿富汗没有继续教育的机会。

为满足要求，学生必须提交有效的阿富汗护照、签证或居留许可，以及伊斯兰堡内政部出具的无异议证明或批准文件。据该报报道，旁遮普省的学院和医院已要求阿富汗研究生项目学员离开场所、腾出宿舍并取得必要批准。

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