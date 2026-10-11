Афганські студенти-медики в Пакистані просять дозволити завершити навчання — Dawn

Афганські студенти-медики в Пакистані попросили зробити для них виняток із вимог надати чинні документи та дозволити завершити освіту після завершення встановленого урядом терміну 10 жовтня. Йдеться, зокрема, про студентів, зарахованих до медичних коледжів за афганською квотою, повідомляє Dawn.

Представник афганських студентів Анаятаулла заявив, що ті, хто вступив за квотою та склав вступний тест до медичних і стоматологічних коледжів, мають отримати можливість завершити навчання. За його словами, за афганською квотою щороку приймають 12 студентів, а щонайменше 80 таких студентів навчаються у провінції Хайбер-Пахтунхва після законного в’їзду до Пакистану. Водночас їхні заяви на отримання віз або відхилили, або ще розглядають.

Вимоги до документів

Федеральний уряд Пакистану зобов’язав афганських студентів і лікарів, які проходять підготовку в медичних коледжах та лікарнях, до 10 жовтня надати необхідні документи або залишити країну. Пакистанська медична і стоматологічна рада розіслала відповідні вказівки керівникам медичних закладів і коледжів.

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Вимога стосується афганських лікарів, які проходять післядипломну підготовку, спеціалізацію або працюють інтернами. Регулятор також отримав розпорядження щодо афганських громадян, які прагнуть вступити на програми MBBS і BDS, а також тих, хто навчається в післядипломних програмах. Коледжі та лікарні мають припинити навчання й клінічну роботу, що порушуватимуть урядові розпорядження, а також надати дані про афганських студентів і лікарів до Офісу прем’єр-міністра.

Кого може зачепити рішення

На думку Анаятаулли, вимоги зможуть виконати лише студенти, які прибули за програмою стипендій імені Аллами Ікбала та отримають урядове погодження. За його оцінкою, обмеження можуть торкнутися близько 1 тисячі афганських студентів, серед яких 350 жінок. Він також заявив, що в Афганістані для них немає можливостей продовжити освіту.

Для виконання вимог студенти мають подати чинні афганські паспорти, візи або дозволи на перебування, а також довідки про відсутність заперечень чи погодження Міністерства внутрішніх справ в Ісламабаді. За даними видання, коледжі та лікарні в Пенджабі вже доручили афганським слухачам післядипломних програм залишити приміщення, звільнити гуртожитки та отримати необхідні погодження.

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