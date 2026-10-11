Afgańscy studenci medycyny w Pakistanie poprosili o zwolnienie ich z wymogu przedstawienia ważnych dokumentów oraz o umożliwienie im ukończenia edukacji po upływie wyznaczonego przez rząd terminu 10 października. Chodzi w szczególności o studentów przyjętych do college'ów medycznych w ramach afgańskiego limitu, informuje Dawn.

Przedstawiciel afgańskich studentów Anayatullah oświadczył, że osoby przyjęte w ramach limitu, które zdały egzamin wstępny do college'ów medycznych i dentystycznych, powinny otrzymać możliwość ukończenia nauki. Jak powiedział, w ramach afgańskiego limitu co roku przyjmowanych jest 12 studentów, a co najmniej 80 takich studentów studiuje w prowincji Chajber Pasztunchwa po legalnym wjeździe do Pakistanu. Jednocześnie ich wnioski wizowe zostały albo odrzucone, albo są nadal rozpatrywane.

Wymogi dotyczące dokumentów

Rząd federalny Pakistanu zobowiązał afgańskich studentów i lekarzy odbywających szkolenie w college'ach medycznych oraz szpitalach do przedstawienia wymaganych dokumentów do 10 października albo opuszczenia kraju. Pakistańska Rada Medyczna i Dentystyczna rozesłała odpowiednie wytyczne do kierowników placówek medycznych i college'ów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wymóg dotyczy afgańskich lekarzy odbywających szkolenie podyplomowe, specjalizację lub pracujących jako stażyści. Regulator otrzymał również polecenia dotyczące obywateli Afganistanu ubiegających się o przyjęcie na programy MBBS i BDS, a także osób uczących się na programach podyplomowych. College'e i szpitale mają wstrzymać kształcenie oraz pracę kliniczną, które naruszałyby rządowe zarządzenia, a także przekazać dane o afgańskich studentach i lekarzach do Biura Premiera.

Kogo może dotknąć decyzja

Zdaniem Anayatullaha wymogi będą mogli spełnić jedynie studenci, którzy przybyli w ramach Programu Stypendialnego im. Allamy Iqbala i uzyskają zgodę rządu. Według jego szacunków ograniczenia mogą dotknąć około 1 tys. afgańskich studentów, w tym 350 kobiet. Oświadczył również, że w Afganistanie nie mają oni możliwości kontynuowania edukacji.

Aby spełnić wymogi, studenci muszą przedłożyć ważne afgańskie paszporty, wizy lub zezwolenia na pobyt, a także zaświadczenia o braku sprzeciwu lub zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Islamabadzie. Według publikacji college'e i szpitale w Pendżabie już poleciły afgańskim uczestnikom programów podyplomowych opuścić placówki, zwolnić akademiki i uzyskać niezbędne zgody.

Czytaj nas na