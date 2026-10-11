В Кении ребрендинг оппозиционной коалиции Azimio la Umoja в The Ukombozi Alliance (TUA) обострил споры между политическими силами в преддверии всеобщих выборов 2027 года. Лидер Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьока, возглавивший коалицию после смерти бывшего премьер-министра Раилы Одинги, продвигает новое название и структуру объединения. В то же время часть оппозиционных игроков не готова присоединиться к TUA, сообщает Nation Kenya.

Партия DCP, связанная с бывшим заместителем президента Ригати Гачагуа, и движение Linda Mwananchi, ассоциируемое с сенатором Найроби Эдвином Сифуной, высказали возражения против вступления в коалицию. Союзники Гачагуа заявляют, что скорее поддержат создание совершенно нового объединения. Сифуна отметил, что его политическая сила прежде всего формирует собственные структуры и базу поддержки, а переговоры об альянсах могут состояться позднее.

Сифуна представил The Equitable Party как свой политический проект для выборов 2027 года и планирует переименовать её в Linda Mwananchi Movement.

Спор о выдвижении кандидата

Одним из предметов разногласий стало положение коалиционного соглашения, которое ранее предусматривало автоматическое выдвижение лидера объединения кандидатом в президенты. Сторонники Мусьоки заявляют, что положение уже изменено, поэтому на выдвижение может претендовать любой участник коалиции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Мусьока также заявил, что отставка бывшего президента Ухуру Кениаты с должности председателя совета коалиции не изменила руководство, политический курс или программу Ukombozi. Кениата ранее возглавлял совет коалиции — её главный орган принятия решений.

Заместитель лидера Jubilee Джеремая Киони сказал, что партия осторожно относится к возможному присоединению к коалиции, поскольку, по его мнению, для победы в 2027 году нужны новые идеи. В то же время лидер Democratic Party Джастин Мутури и лидер Democratic Action Party-Kenya Юджин Вамалва поддержали TUA как объединение, способное противостоять президенту Уильяму Руто.

Поиск более широкой коалиции

Сторонники Ukombozi рассматривают возможность предложить Гачагуа должность председателя совета коалиции вместо Кениаты, чтобы убедить его пересмотреть свою позицию. На заседании коалиции также обсуждалась кандидатура губернатора округа Сиая Джеймса Оренго, который является членом Linda Mwananchi Movement.

Депутат Эдвард Муриу, союзник Гачагуа, заявил, что DCP не планирует входить в уже существующую коалицию, но готова вести переговоры с другими силами о создании крупного оппозиционного объединения. Политический аналитик Дэвид Монда считает, что для успешного противостояния Руто оппозиционным лидерам нужна более широкая коалиция с участием Мусьоки, Сифуны, Гачагуа и Фреда Матианги.

Читай нас в