У Кенії ребрендинг Azimio в Ukombozi зустрів спротив опозиційних партій — Nation Kenya

У Кенії ребрендинг опозиційної коаліції Azimio la Umoja в The Ukombozi Alliance (TUA) загострив суперечки між політичними силами напередодні загальних виборів 2027 року. Лідер Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьйока, який очолив коаліцію після смерті колишнього прем’єр-міністра Раїли Одінги, просуває нову назву та структуру об’єднання. Водночас частина опозиційних гравців не готова приєднуватися до TUA, повідомляє Nation Kenya.

Партія DCP, пов’язана з колишнім заступником президента Рігаті Гачагуа, та рух Linda Mwananchi, асоційований із сенатором Найробі Едвіном Сіфуною, висловили заперечення щодо вступу до коаліції. Союзники Гачагуа заявляють, що радше підтримають створення цілком нового об’єднання. Сіфуна зазначив, що його політична сила передусім формує власні структури та базу підтримки, а переговори про альянси можуть відбутися пізніше.

Сіфуна представив The Equitable Party як свій політичний проєкт на вибори 2027 року та планує перейменувати її на Linda Mwananchi Movement.

Суперечка про висунення кандидата

Одним із предметів розбіжностей стала норма коаліційної угоди, яка раніше передбачала автоматичне висунення лідера об’єднання кандидатом у президенти. Прихильники Мусьйоки заявляють, що положення вже змінили, тож на висунення може претендувати будь-який учасник коаліції.

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Мусьйока також заявив, що відставка колишнього президента Ухуру Кеніати з посади голови ради коаліції не змінила керівництва, політичного курсу чи програми Ukombozi. Кеніата до цього очолював раду коаліції — її головний орган ухвалення рішень.

Заступник лідера Jubilee Джеремая Кіоні сказав, що партія обережно ставиться до можливого приєднання до коаліції, оскільки для перемоги у 2027 році, на його думку, потрібні нові ідеї. Водночас лідери Democratic Party Джастін Мутурі та Democratic Action Party-Kenya Юджин Вамалва підтримали TUA як об’єднання, здатне протистояти президентові Вільяму Руто.

Пошук ширшої коаліції

Прихильники Ukombozi розглядають можливість запропонувати Гачагуа посаду голови ради коаліції замість Кеніати, щоб переконати його переглянути позицію. Під час засідання коаліції також обговорювали кандидатуру губернатора округу Сіая Джеймса Оренго, який є членом Linda Mwananchi Movement.

Депутат Едвард Муріу, союзник Гачагуа, заявив, що DCP не планує входити до вже наявної коаліції, але готова вести переговори з іншими силами про створення великого опозиційного об’єднання. Політичний аналітик Девід Монда вважає, що для успішного протистояння Руто опозиційним лідерам потрібна ширша коаліція за участю Мусьйоки, Сіфуни, Гачагуа та Фреда Матіангі.

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