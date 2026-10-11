W Kenii rebranding opozycyjnej koalicji Azimio la Umoja na The Ukombozi Alliance (TUA) zaostrzył spory między siłami politycznymi przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Lider Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka, który stanął na czele koalicji po śmierci byłego premiera Raili Odingi, promuje nową nazwę i strukturę sojuszu. Jednocześnie część środowisk opozycyjnych nie jest gotowa dołączyć do TUA, informuje Nation Kenya.

Partia DCP, powiązana z byłym zastępcą prezydenta Rigathim Gachaguą, oraz ruch Linda Mwananchi, kojarzony z senatorem Nairobi Edwinem Sifuną, zgłosiły zastrzeżenia wobec przystąpienia do koalicji. Sojusznicy Gachagui twierdzą, że woleliby poprzeć utworzenie całkowicie nowego sojuszu. Sifuna zaznaczył, że jego siła polityczna przede wszystkim buduje własne struktury i bazę poparcia, a rozmowy o sojuszach mogą odbyć się później.

Sifuna przedstawił The Equitable Party jako swój projekt polityczny na wybory w 2027 roku i planuje zmienić jej nazwę na Linda Mwananchi Movement.

Spór o nominację kandydata

Jednym z przedmiotów rozbieżności stał się zapis umowy koalicyjnej, który wcześniej przewidywał automatyczne zgłoszenie lidera sojuszu jako kandydata na prezydenta. Zwolennicy Musyoki twierdzą, że zapis został już zmieniony, więc o nominację może ubiegać się każdy członek koalicji.

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Musyoka oświadczył również, że rezygnacja byłego prezydenta Uhuru Kenyatty ze stanowiska przewodniczącego rady koalicji nie zmieniła przywództwa, kursu politycznego ani programu Ukombozi. Kenyatta wcześniej przewodniczył radzie koalicji, jej głównemu organowi decyzyjnemu.

Zastępca lidera Jubilee Jeremiah Kioni powiedział, że partia ostrożnie podchodzi do ewentualnego dołączenia do koalicji, ponieważ jego zdaniem do zwycięstwa w 2027 roku potrzebne są nowe idee. Jednocześnie lider Democratic Party Justin Muturi i lider Democratic Action Party-Kenya Eugene Wamalwa poparli TUA jako sojusz zdolny przeciwstawić się prezydentowi Williamowi Ruto.

Poszukiwanie szerszej koalicji

Zwolennicy Ukombozi rozważają zaproponowanie Gachagui stanowiska przewodniczącego rady koalicji w miejsce Kenyatty, aby przekonać go do ponownego rozważenia swojego stanowiska. Podczas posiedzenia koalicji omawiano również kandydaturę gubernatora hrabstwa Siaya Jamesa Orengo, który jest członkiem Linda Mwananchi Movement.

Poseł Edward Muriu, sojusznik Gachagui, oświadczył, że DCP nie planuje wejścia do istniejącej już koalicji, lecz jest gotowa prowadzić rozmowy z innymi siłami o utworzeniu dużego sojuszu opozycyjnego. Analityk polityczny David Monda uważa, że aby skutecznie przeciwstawić się Ruto, liderzy opozycji potrzebują szerszej koalicji z udziałem Musyoki, Sifuny, Gachagui i Freda Matiang’i.

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