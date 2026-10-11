在肯尼亚，反对派联盟Azimio la Umoja更名为The Ukombozi Alliance（TUA），加剧了各政治力量在2027年大选前的争议。Wiper Patriotic Front领导人卡隆佐·穆西约卡在前总理拉伊拉·奥廷加去世后接掌该联盟，正推动联盟采用新名称和新架构。与此同时，一些反对派人士尚未准备加入TUA，Nation Kenya报道。

与前副总统里加蒂·加查瓜有关联的DCP党，以及与内罗毕参议员埃德温·西富纳有关联的Linda Mwananchi运动，均对加入该联盟表示反对。加查瓜的盟友称，他们宁愿支持成立一个全新的联盟。西富纳表示，他的政治力量目前主要是在建立自身组织和支持基础，有关联盟的谈判可能在之后进行。

西富纳将The Equitable Party作为其参加2027年选举的政治项目推出，并计划将其更名为Linda Mwananchi Movement。

围绕候选人提名的争议

分歧之一是联盟协议中的一项规定，该规定此前要求自动提名联盟领导人为总统候选人。穆西约卡的支持者表示，这一条款已经修改，因此联盟任何成员都可以争取获得提名。

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穆西约卡还表示，前总统乌胡鲁·肯雅塔辞去联盟委员会主席职务，并未改变Ukombozi的领导层、政治路线或纲领。肯雅塔此前担任联盟委员会主席，该委员会是联盟的主要决策机构。

Jubilee副领导人杰里迈亚·基奥尼表示，该党对是否加入联盟持谨慎态度，因为在他看来，要在2027年获胜需要新的理念。与此同时，Democratic Party领导人贾斯廷·穆图里和Democratic Action Party-Kenya领导人尤金·瓦马尔瓦支持TUA，认为这是一个能够抗衡总统威廉·鲁托的联盟。

寻求更广泛的联盟

Ukombozi的支持者正在考虑向加查瓜提议，由他接替肯雅塔担任联盟委员会主席，以说服他重新考虑自己的立场。联盟会议还讨论了Siaya县州长詹姆斯·奥伦戈的候选资格，他是Linda Mwananchi Movement成员。

加查瓜的盟友、议员爱德华·穆里乌表示，DCP不计划加入一个已经存在的联盟，但准备与其他力量谈判，组建一个大型反对派联盟。政治分析人士戴维·蒙达认为，要成功挑战鲁托，反对派领导人需要一个由穆西约卡、西富纳、加查瓜和弗雷德·马蒂安吉参与的更广泛联盟。

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