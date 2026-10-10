В городе Эри, штат Пенсильвания, США, в результате стрельбы внутри дома и возле него погибли по меньшей мере девять человек, среди которых несколько детей. Об этом 10 октября сообщило Anadolu Agency со ссылкой на ABC News и представителей власти.

Стрельба в Эри

По информации властей, стрелок открыл огонь внутри дома и снаружи. После этого он умер от огнестрельного ранения, которое нанес себе сам.

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Расследование обстоятельств

Власти пока не обнародовали имена жертв и предполагаемого стрелка. Мотив стрельбы остается неизвестным. Следователи устанавливают обстоятельства, предшествовавшие нападению.

Заявление полиции

Начальник полиции Рик Лора заявил, что это одно из самых сложных и болезненных мест происшествия, с которыми приходилось сталкиваться офицерам и следователям. По его словам, гибель людей является разрушительной, а обстоятельства, которые сейчас выясняют правоохранители, глубоко тревожат.

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