W mieście Erie w stanie Pensylwania w USA co najmniej dziewięć osób, w tym kilkoro dzieci, zginęło w wyniku strzelaniny wewnątrz domu i w jego pobliżu. 10 października poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na ABC News i przedstawicieli władz.

Strzelanina w Erie

Według władz strzelec otworzył ogień wewnątrz domu i na zewnątrz. Następnie zmarł od rany postrzałowej, którą zadał sobie sam.

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Śledztwo w sprawie okoliczności

Władze nie ujawniły jeszcze nazwisk ofiar ani domniemanego strzelca. Motyw strzelaniny pozostaje nieznany. Śledczy ustalają okoliczności poprzedzające atak.

Oświadczenie policji

Szef policji Rick Lorah oświadczył, że było to jedno z najtrudniejszych i najbardziej bolesnych miejsc zdarzenia, z jakimi przyszło się zmierzyć funkcjonariuszom i śledczym. Jak powiedział, utrata ludzi jest druzgocąca, a okoliczności, które obecnie wyjaśniają organy ścigania, są głęboko niepokojące.

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