У Пенсильванії під час стрілянини загинули щонайменше дев’ятеро — Anadolu Agency

У місті Ері у штаті Пенсильванія, США, внаслідок стрілянини всередині будинку та біля нього загинули щонайменше дев’ятеро людей, серед яких кілька дітей. Про це 10 жовтня повідомило Anadolu Agency з посиланням на ABC News та представників влади.

Стрілянина в Ері

За інформацією влади, стрілець відкрив вогонь усередині будинку та зовні. Після цього він помер від вогнепального поранення, якого завдав собі сам.

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Розслідування обставин

Імена жертв та ймовірного стрільця влада поки не оприлюднила. Мотив стрілянини залишається невідомим. Слідчі встановлюють обставини, що передували нападу.

Заява поліції

Начальник поліції Рік Лора заявив, що це одне з найскладніших і найболючіших місць події, з якими доводилося стикатися офіцерам та слідчим. За його словами, втрата людей є руйнівною, а обставини, які нині з’ясовують правоохоронці, глибоко тривожать.

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