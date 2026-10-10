В Брюсселе, Бельгия, Германия и ее союзники из группы экономных стран ЕС раскритиковали предложение Ирландии сократить следующий семилетний бюджет блока на €159 млрд. Ирландское председательство в Совете ЕС предложило уменьшить общий бюджет примерно на 8% в 2028–2034 годах, однако Берлин считает эти изменения недостаточными, сообщает Politico Europe.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что участники переговоров все еще далеки от соглашения, а новое предложение не может стать его основой. По его словам, бюджет ЕС должен быть приемлемым для стран, несущих основное финансовое бремя.

Позиция стран-доноров

Германия возглавляет группу шести экономных стран, в которую также входят Швеция, Дания, Нидерланды, Финляндия и Австрия. Вместе они обеспечивают 40% общего бюджета Европейского союза, а вклад Германии составляет примерно четверть его объема.

Министр по европейским делам Швеции Джессика Розенкранц назвала переговорный документ слишком дорогим, поскольку его общий объем все равно превышает действующий бюджет. Министр по европейским делам Австрии Клаудия Бауэр также заявила, что предложенный вариант далек от приемлемого для Вены. Министр финансов Нидерландов Элко Хайнен предупредил, что при нынешних темпах соглашения к концу года может не быть.

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Спор о расходах

Ирландия не стала сокращать финансирование сельского хозяйства и региональной политики сплочения, которые вместе составляют почти половину бюджета ЕС. Вместо этого предложенные сокращения сосредоточены на конкурентоспособности, обороне и помощи в целях развития.

Такой подход стал уступкой 17 странам группы «Друзья сплочения», которые выступают против уменьшения фермерских субсидий и региональных выплат. Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида назвал восстановление средств для Общей сельскохозяйственной политики хорошим началом, но отметил, что этого недостаточно. Министр по европейским делам Польши Игнаций Немчицкий приветствовал то, что страна и дальше будет получать наибольший объем финансирования, одновременно отметив, что размер бюджета не соответствует амбициям ЕС.

Лидеры ЕС должны обсудить переговорный документ на саммите в следующий четверг и пятницу. Правительства стран блока стремятся согласовать бюджет до конца года, до выборов во Франции, Италии и Польше в 2027 году.

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