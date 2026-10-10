Молдова планирует наладить собственное производство дронов для внутренних нужд

Молдова намерена внести изменения в законодательство, чтобы разрешить производство беспилотников для собственных нужд. Экспортировать их страна не планирует.

По словам Гросу, действующие законы пока не разрешают такую производственную деятельность, поэтому парламент должен подготовить соответствующие поправки. Он подчеркнул, что будущее производство будет направлено исключительно на обеспечение внутренних потребностей страны.

Беспилотники планируется использовать не только для обороны, но и при чрезвычайных ситуациях, поиске пропавших людей, расследовании ДТП и в сельском хозяйстве.

Гросу также заявил, что не считает случайными случаи несанкционированного проникновения беспилотников в воздушное пространство Молдовы на фоне российской войны против Украины.

Источник: Newsmaker

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