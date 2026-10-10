Правительство Панамы 10 октября объявило чрезвычайное положение после землетрясения, произошедшего накануне на тихоокеанской стороне страны. Решение Кабинета министров должно ускорить направление средств и персонала на ремонт поврежденных домов, школ и медицинских учреждений, сообщает The Rio Times.

По предварительным данным Национальной службы гражданской защиты Sinaproc, травмы получили около 27 человек, погибших не зафиксировано. Служба осмотрела более 426 домов с повреждениями различной степени — от трещин до полного разрушения. Также повреждения получили 21 медицинское учреждение. Больше всего пострадавших домов зафиксировали в провинциях Эррера, Лос-Сантос и Верагуас.

Толчки и эвакуация

Институт геонаук Панамского университета оценил магнитуду основного толчка в 7,5 и сообщил, что его эпицентр находился к северо-западу от Тоноси в провинции Лос-Сантос. В то же время Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,7. К 10 октября институт зарегистрировал более 170 повторных толчков, четыре из которых имели магнитуду свыше 6.

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На острове Каньяс, расположенном у тихоокеанского побережья, около 300 человек перевели в безопасные места после повышения уровня моря. Вечером 9 октября Министерство образования сообщило о 188 школах, затронутых последствиями землетрясения; это число может увеличиться.

Транспорт и помощь США

Международный аэропорт Токумен продолжил работу, однако после каждого ощутимого повторного толчка приостанавливает взлеты и посадки для проверки взлетно-посадочных полос. В Панама-Сити утром 10 октября были закрыты линии 1 и 2 метро, где инженеры проводили проверки.

По данным источника, американский военный вертолет CH-47 Chinook начал доставлять палатки и грузы на полуостров Асуэро. Также в Панаму должны были прибыть не менее 20 специалистов из США для поисково-спасательных работ и оценки состояния сооружений.

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