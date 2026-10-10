Rząd Panamy 10 października ogłosił stan wyjątkowy po trzęsieniu ziemi, do którego doszło poprzedniego dnia po pacyficznej stronie kraju. Decyzja Rady Ministrów ma przyspieszyć skierowanie środków i personelu do naprawy uszkodzonych domów, szkół i placówek medycznych, informuje The Rio Times.

Według wstępnych danych Krajowej Służby Ochrony Cywilnej Sinaproc około 27 osób odniosło obrażenia, nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Służba skontrolowała ponad 426 domów z uszkodzeniami o różnym stopniu — od pęknięć po całkowite zniszczenie. Uszkodzonych zostało również 21 placówek medycznych. Najwięcej dotkniętych domów odnotowano w prowincjach Herrera, Los Santos i Veraguas.

Wstrząsy i ewakuacja

Instytut Nauk o Ziemi Uniwersytetu Panamskiego oszacował magnitudę głównego wstrząsu na 7,5 i poinformował, że jego epicentrum znajdowało się na północny zachód od Tonosí w prowincji Los Santos. Jednocześnie Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych oszacowała magnitudę trzęsienia ziemi na 7,7. Do 10 października instytut zarejestrował ponad 170 wstrząsów wtórnych, z których cztery miały magnitudę powyżej 6.

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Na wyspie Cañas, położonej u wybrzeży Pacyfiku, około 300 osób przeniesiono w bezpieczne miejsca po podniesieniu się poziomu morza. Wieczorem 9 października Ministerstwo Edukacji poinformowało o 188 szkołach dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi; liczba ta może wzrosnąć.

Transport i pomoc USA

Międzynarodowe lotnisko Tocumen kontynuowało działalność, jednak po każdym odczuwalnym wstrząsie wtórnym wstrzymuje starty i lądowania w celu sprawdzenia pasów startowych. W Panamie rano 10 października zamknięto linie 1 i 2 metra, gdzie inżynierowie prowadzili kontrole.

Według źródła amerykański wojskowy śmigłowiec CH-47 Chinook rozpoczął dostarczanie namiotów i ładunków na półwysep Azuero. Co najmniej 20 specjalistów ze Stanów Zjednoczonych miało również przybyć do Panamy w celu prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz oceny stanu konstrukcji.

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