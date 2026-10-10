巴拿马强震后宣布进入紧急状态——The Rio Times

巴拿马政府于10月10日宣布进入紧急状态，此前一天该国太平洋一侧发生地震。内阁的决定旨在加快调配资金和人员，用于修复受损房屋、学校和医疗机构，The Rio Times报道。

根据国家民防部门Sinaproc的初步数据，约27人受伤，未记录到死亡病例。该部门检查了超过426所受损房屋，损坏程度不一，从裂缝到完全毁坏不等。另有21家医疗机构受损。受影响房屋数量最多的地区位于埃雷拉省、洛斯桑托斯省和贝拉瓜斯省。

震动与疏散

巴拿马大学地球科学研究所评估，主震震级为7.5级，并表示震中位于洛斯桑托斯省托诺西西北部。与此同时，美国地质调查局估计此次地震震级为7.7级。截至10月10日，该研究所已记录到170多次余震，其中4次震级超过6级。

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位于太平洋海岸附近的卡尼亚斯岛在海平面上升后，约300人被转移至安全地点。教育部于10月9日晚间表示，有188所学校受到地震影响；这一数字可能还会增加。

交通与美国援助

托库门国际机场继续运营，但在每次可感余震后都会暂停起飞和降落，以检查跑道。10月10日上午，巴拿马城地铁1号线和2号线关闭，工程师正在进行检查。

据消息来源称，一架美国军用CH-47“支奴干”直升机已开始向阿苏埃罗半岛运送帐篷和物资。至少20名来自美国的专家也应抵达巴拿马，开展搜救工作并评估建筑物状况。

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