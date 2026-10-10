Панама оголосила надзвичайний стан після сильного землетрусу — The Rio Times

Уряд Панами 10 жовтня оголосив надзвичайний стан після землетрусу, який стався напередодні на тихоокеанському боці країни. Рішення Кабінету міністрів має прискорити спрямування коштів і персоналу на ремонт пошкоджених будинків, шкіл та медичних закладів, повідомляє The Rio Times.

За попередніми даними Національної служби цивільного захисту Sinaproc, травм зазнали близько 27 людей, загиблих не зафіксували. Служба оглянула понад 426 будинків із пошкодженнями різного ступеня — від тріщин до повного руйнування. Також пошкоджень зазнав 21 медичний заклад. Найбільше уражених осель зафіксували в провінціях Еррера, Лос-Сантос і Вераґуас.

Поштовхи та евакуація

Інститут геонаук Панамського університету оцінив магнітуду основного поштовху в 7,5 та повідомив, що його епіцентр був на північний захід від Тонoсі в провінції Лос-Сантос. Водночас Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу у 7,7. До дня 10 жовтня інститут зареєстрував понад 170 повторних поштовхів, чотири з яких мали магнітуду понад 6.

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На острові Каньяс, розташованому біля тихоокеанського узбережжя, приблизно 300 людей перевели в безпечні місця після підняття рівня моря. Міністерство освіти ввечері 9 жовтня повідомило про 188 шкіл, яких торкнулися наслідки землетрусу; ця кількість може зрости.

Транспорт і допомога США

Міжнародний аеропорт Токумен продовжив роботу, однак після кожного відчутного повторного поштовху призупиняє злети й посадки для перевірки злітно-посадкових смуг. У Панама-Сіті вранці 10 жовтня були закриті лінії 1 і 2 метро, де інженери проводили перевірки.

За даними джерела, американський військовий вертоліт CH-47 Chinook почав доставляти намети та вантажі на півострів Асуеро. Також до Панами мали прибути щонайменше 20 фахівців зі США для пошуково-рятувальних робіт та оцінки стану споруд.

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