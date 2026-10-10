В Боливии субсидии на бензин будут сохраняться до конца 2026 года, а их дальнейший пересмотр запланирован на январь 2027 года. Министр экономики Кристиан Моралес также заявил, что соглашения страны с Международным валютным фондом не предусматривают отмены субсидий на электроэнергию и газ, сообщает The Rio Times.

Соглашения с МВФ

По словам Моралеса, соглашение с МВФ предусматривает полную отмену субсидий только на моторное топливо. Министр заявил, что субсидия на дизельное топливо уже отменена, тогда как решение по бензину будет зависеть от состояния экономики, государственных финансов и мировых цен на нефть.

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Действующий декрет определяет январь 2027 года как дату оценки ситуации, однако министр не подтвердил автоматическое повышение цен именно тогда. Исполнительный совет МВФ 2 октября одобрил для Боливии 36-месячную программу расширенного финансирования.

Цены и поддержка

По данным издания, бензин в Боливии стоит 6,96 боливиано за литр, или около 0,59 доллара США. Правительство планирует провести в ближайшие месяцы консультации с представителями секторов экономики, чтобы определить подход к бензину в 2027 году. Моралес также упомянул денежные выплаты для уязвимых групп и трастовый фонд объемом 800 млн боливиано для кредитования производителей и транспортных операторов.

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