美国联邦法官正在准备一份书面裁决，案件涉及是否可能临时禁止出售对总统唐纳德·特朗普在Truth Social上帖文的高价API访问权限。拥有该社交网络的Trump Media & Technology Group提供对帖文的即时访问，每月价格最高达10万美元。Ars Technica报道了听证会的进展。

各方论点

包括新闻机构在内的原告称，付费访问为获取总统在社交网络上发布的政府信息制造了不平等条件。他们认为，这一做法违反了美国宪法第一修正案、《总统记录法》以及第五修正案。

美国司法部代表布兰特利·迈耶斯在法庭上表示，对API访问收费的决定是Trump Media & Technology Group的私人商业决定，特朗普并未参与其中。迈耶斯还将总统的帖文比作富兰克林·罗斯福的广播讲话。法官保罗·奥特肯回应说，罗斯福并未为自己的广播收费。

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访问权限的价值

法官质疑，对帖文访问的延迟——可能只是一秒钟的一小部分——是否会对新闻自由造成实质性损害。与此同时，原告代表强调，API的价值不仅在于速度：该服务提供机器可读的信息流以及特朗普帖文的档案，其中包括他后来删除的帖文。

代表华盛顿公民责任与道德组织的律师尼克赫尔·苏斯表示，大型媒体集团已在就购买访问权限进行谈判。The Intercept律师戴维·舒尔茨称，这项付费服务为能够支付费用的编辑部带来了直接优势。奥特肯没有在听证会上作出决定，并表示将于稍后以书面形式作出裁决。

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