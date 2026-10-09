W Czarnogórze zatrzymano Michaiła Zwinczuka, założyciela rosyjskiego prowojennego kanału Telegram Rybar. Operację przeprowadziły policja i Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Czarnogóry w ramach działań przeciwko prawdopodobnej działalności rosyjskich sieci informacyjnych — podaje The Moscow Times.

Premier Czarnogóry Milojko Spajić potwierdził zatrzymanie Zwinczuka. „Czarnogóra chroni swoje interesy i nikt nie zagrozi naszej europejskiej przyszłości” — napisał na X.

Zatrzymanie zespołu Rybar

Według czarnogórskiego wydania Vijesti wraz ze Zwinczukiem zatrzymano jego żonę Waleriję Zwinczuk, dyrektorkę kreatywną Rybar, a także trzy inne osoby. Rosyjski kanał Telegram Baza bez potwierdzenia twierdził, że Zwinczuk został zatrzymany o godz. 7:30 rano w hotelu Mövenpick w Risanie. Według kanału grupę przewieziono do Podgoricy na przesłuchanie, a telefony i paszporty zostały skonfiskowane.

Rybar oświadczył, że jego pracownicy legalnie przebywali w Czarnogórze i nagrywali materiał o lokalnym klasztorze. Zespół oczekuje na szybkie zwolnienie zatrzymanych.

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Podejrzenia o działania wpływu

Według informacji rosyjskiego wydania Readovka służby specjalne przez kilka dni obserwowały grupę po jej przybyciu do Czarnogóry w celu nagrania materiału o dostosowaniu polityki wizowej kraju do norm Unii Europejskiej. Według wydania organy ścigania podejrzewały, że treść ta mogła być wymierzona w branżę turystyczną, gospodarkę i interesy narodowe Czarnogóry.

Departament Stanu USA oferuje do 10 mln dolarów za informacje, które pomogą ustalić miejsce pobytu lub zidentyfikować Zwinczuka i innych pracowników Rybar. Są oni podejrzewani o udział w ingerencji w wybory i operacjach złośliwego wpływu. Zwinczuk, który wcześniej pracował w służbie prasowej rosyjskiego Ministerstwa Obrony, jest objęty zachodnimi sankcjami. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — Maria Zacharowa oświadczyła, że ambasada Rosji w Podgoricy wyjaśnia okoliczności zatrzymania.

Rybar ma około 1,5 mln subskrybentów na Telegramie i codziennie publikuje analizy wojskowe dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

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